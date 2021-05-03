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Ферстаппен: мне не нужны советы Росберга, чтобы осознать, насколько силён Хэмилтон

Ферстаппен: мне не нужны советы Росберга, чтобы осознать, насколько силён Хэмилтон
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на недавние комментарии чемпионата мира 2016 года Нико Росберга. Ранее Росберг призвал Ферстаппена избежать ошибок, если тот хочет победить гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. В 2016 году Росберг смог победить Хэмилтона, после чего завершил карьеру.

«Мне не нужны советы Нико, чтобы осознать, насколько силён Хэмилтон. Я знаю, что он очень хорош. В противном случае Хэмилтон бы не выиграл столько чемпионатов», — цитирует представителя Нидерландов GrandPX

Ранее Росберг предположил, что у Ферстаппена более быстрый болид, но из-за большого количества ошибок он пока проигрывает. Хэмилтон выиграл два Гран-при в нынешнем сезоне. Ферстаппен стал победителем одного.

Росберг: Ферстаппен ошибается слишком много
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