Ферстаппен: мне не нужны советы Росберга, чтобы осознать, насколько силён Хэмилтон

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на недавние комментарии чемпионата мира 2016 года Нико Росберга. Ранее Росберг призвал Ферстаппена избежать ошибок, если тот хочет победить гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. В 2016 году Росберг смог победить Хэмилтона, после чего завершил карьеру.

«Мне не нужны советы Нико, чтобы осознать, насколько силён Хэмилтон. Я знаю, что он очень хорош. В противном случае Хэмилтон бы не выиграл столько чемпионатов», — цитирует представителя Нидерландов GrandPX

Ранее Росберг предположил, что у Ферстаппена более быстрый болид, но из-за большого количества ошибок он пока проигрывает. Хэмилтон выиграл два Гран-при в нынешнем сезоне. Ферстаппен стал победителем одного.