Абитебуль нашёл себе новую работу, связанную с «Рено» и автоспортом

Бывший руководитель команды «Рено» Сириль Абитебуль устроился на новую работу. Абитебуль стал советником в компании «Мекахром», тесно связанной с концерном «Рено». В частности, именно «Мекахром» собирает двигатели для команды Формулы-1 «Альпин». Как отмечается в пресс-релизе компании, Абитебуль будет отвечать в «Мекахроме» за советы касательно её среднесрочного развития в области автоспорта.



«Мы горды, что Сириль сможет обеспечить поддержкой и экспертизой команды нашей группы, которые с 1983 года поддерживали престижные бренды в крупнейших категориях автоспорта: Формуле-1, Формуле-2, Формуле-3, гонках на выносливость и ралли. „Мекахром“ должен понимать тенденции и возможности этого сектора и делать так, чтобы они совпадали с целями группы и нашей трансформацией в других секторах бизнеса», — отметил исполнительный директор компании Кристиан Корниль.