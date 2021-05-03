Марко сообщил, что на болиде Ферстаппена в Португалии не было всех новинок
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал результат пилота команды Макса Ферстаппена на Гран-при Португалии. Ферстаппен занял второе место, уступив гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону. По словам Марко, представитель Нидерландов выступил на болиде, на котором не были установлены все новинки.
«Только у Переса на машине были установлены все новинки. У Макса на болиде не было крыла. Мы не можем подвести Ферстаппена. У него впервые есть болид, с которым он может стать чемпионом мира. Что касается дальнейшей разработки, то мы посмотрим на расстановку в чемпионате мира», — цитирует Марко Auto Motor und Sport.
После трёх этапов сезона Ферстаппен занимает второе место, уступая лишь Хэмилтону.
Ферстаппен: мне не нужны советы Росберга, чтобы осознать, насколько силён Хэмилтон
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