Марко сообщил, что на болиде Ферстаппена в Португалии не было всех новинок

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал результат пилота команды Макса Ферстаппена на Гран-при Португалии. Ферстаппен занял второе место, уступив гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону. По словам Марко, представитель Нидерландов выступил на болиде, на котором не были установлены все новинки.

«Только у Переса на машине были установлены все новинки. У Макса на болиде не было крыла. Мы не можем подвести Ферстаппена. У него впервые есть болид, с которым он может стать чемпионом мира. Что касается дальнейшей разработки, то мы посмотрим на расстановку в чемпионате мира», — цитирует Марко Auto Motor und Sport.

После трёх этапов сезона Ферстаппен занимает второе место, уступая лишь Хэмилтону.