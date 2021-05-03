Квят считает, что «Ред Булл» пока немного сильнее «Мерседеса»

Резервный гонщик «Альпин» россиянин Даниил Квят поделился мнением о нынешнем сезоне в Формуле-1.

«Между двумя топ-командами — «Ред Булл» и «Мерседесом» — очень плотная борьба, но, по моему мнению, на данный момент «Ред Булл» выглядит немного быстрее. Но всё будет зависеть от совершенствования машин в ходе сезона и того, как на это повлияет новый регламент 2022 года. В середине пелотона тоже напряжённая борьба, так что пока нынешний сезон кажется очень интересным», — рассказал Квят в интервью после Гран-при Португалии.

В Португалии гонщики «Альпин» Эстебан Окон и Фернандо Алонсо попали в очковую зону, заняв седьмую и восьмую позиции. Квят впервые в сезоне отработал с командой весь гоночный уик-энд.