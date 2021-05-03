Квят считает, что «Ред Булл» пока немного сильнее «Мерседеса»
Резервный гонщик «Альпин» россиянин Даниил Квят поделился мнением о нынешнем сезоне в Формуле-1.
«Между двумя топ-командами — «Ред Булл» и «Мерседесом» — очень плотная борьба, но, по моему мнению, на данный момент «Ред Булл» выглядит немного быстрее. Но всё будет зависеть от совершенствования машин в ходе сезона и того, как на это повлияет новый регламент 2022 года. В середине пелотона тоже напряжённая борьба, так что пока нынешний сезон кажется очень интересным», — рассказал Квят в интервью после Гран-при Португалии.
В Португалии гонщики «Альпин» Эстебан Окон и Фернандо Алонсо попали в очковую зону, заняв седьмую и восьмую позиции. Квят впервые в сезоне отработал с командой весь гоночный уик-энд.
Квят — о прогрессе «Альпин»: я привёз с собой в рюкзаке лошадиные силы!
Рекомендуем вам
- 3 мая 2021
-
20:30
-
18:51
-
17:50
-
17:24
-
16:46
-
15:43
-
15:33
-
15:26
-
14:00
-
12:53
-
12:28
-
11:25
-
10:55
-
10:24
-
09:43
-
09:26
-
01:42
-
00:50
-
00:22
- 2 мая 2021
-
23:45
-
23:19
-
22:58
-
22:37
-
22:22
-
21:50
-
21:47
-
21:46
-
21:38
-
21:31
-
21:26
-
21:20
-
21:12
-
21:06
-
21:01
-
20:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам