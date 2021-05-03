Гоночный директор Формулы-1 раскрыл подробности о штрафе Мазепина в Португалии

Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси пояснил, за что конкретно пилот «Хааса» Никита Мазепин получил штрафной балл на Гран-при Португалии, который стал для него первым в нынешнем сезоне. Напомним, в ходе гонки в Портимане россиянин проигнорировал синие флаги, не пропустив лидирующего в гонке пилота «Ред Булл» Серхио Переса. За это Мазепину выписали пятисекундный штраф. Одновременно было принято решение выписать ему и штрафной балл.

«В случае со штрафом Никиты дело было не столько в синих флагах, которые были проигнорированы. Дело скорее в инциденте, который произошёл с Серхио Пересом в третьем повороте, и опасном сближении, произошедшем под синими флагами. Ему не удалось вовремя уйти с дороги при первой же возможности, что почти привело к столкновению», — приводит слова Маси Racingnews365.