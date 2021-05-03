«На всякий случай». Хюлькенберг показал, как ему делают новый шлем
Резервный пилот «Астон Мартин» и «Мерседеса» Нико Хюлькенберг в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» показал, как ему делают новый шлем.
«На всякий случай», — написал Хюлькенберг на своей странице в «Инстаграме», добавив подмигивающий эмодзи.
Хюлькенберг официально стал резервным пилотом «Астон Мартин» на сезон-2021 8 апреля. В прошлом году Хюлькенберг провёл две гонки за «Рейсинг Пойнт». Тогда он заменил Серхио Переса и Лэнса Стролла, переболевших коронавирусом. В новом сезоне он пока не участвовал в гонках Формулы-1. Сообщалось, что перед началом сезона Хюлькенберг был близок к переходу в «Ред Булл», где он мог сменить Алекса Албона. В итоге «Ред Булл» сделал выбор в пользу Серхио Переса.
Хюлькенберг поработал на симуляторе в «Астон Мартин» и обратился к фанатам
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