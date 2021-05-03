Росс Браун: в Португалии Алонсо сделал первый шаг к действительно мощному камбэку

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун поделился мнением о выступлении пилота «Альпин» Фернандо Алонсо на Гран-при Португалии. В гонке испанец занял седьмое место.

«Было интересно наблюдать за тем, как Фернандо Алонсо прорывается через пелотон и попадает в очки.



Когда «Альпин» дала ему возможность вернуться в спорт, они, вероятно, рассчитывали именно на такие типично жёсткие выступления, когда он выжимает из машины всё возможное.



Его затмил напарник Эстебан Окон, который финишировал на одну позицию впереди, но было заметно, что Фернандо начинает чувствовать себя комфортно в машине.



И этот результат, безусловно, похож на первый шаг к действительно мощному камбэку после двух лет, проведенных вне Формулы-1», — написал Браун в своей колонке.