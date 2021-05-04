Ферстаппен: Формула-1 — это гораздо больше, чем наша конкуренция с Хэмилтоном

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что не придаёт принципиального значения противостоянию с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. По словам Ферстапенна, всё это — хайп, создаваемый журналистами.
«Особая ситуация и борьба с Хэмилтоном? Нет, я не смотрю на ситуацию таким образом. Я расслаблен, не оказываю на себя дополнительное давление, просто делаю свою работу.
Конечно, я хочу победить, но лишнее давление мне не нужно. Я знаю, на что способен. Когда я выхожу на трассу, пытаюсь победить, вот и всё. Такой подход работает. Впрочем, я понимаю, что многие люди смотрят на это иначе.
Я недавно видел в «Твиттере», как о нас написали: «Второй раунд битвы Льюиса и Макса». Они хотят хайповать. Но я не рассматриваю ситуацию таким образом. Речь не идёт лишь о нашей борьбе с Льюисом. Формула-1 — это гораздо большее», — цитирует Ферстаппена PlanetF1 со ссылкой на Channel4.
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