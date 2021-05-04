Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Сочинский центр «Сириус» сообщил о проведении Гран-при России в 2022 году в Петербурге

Сочинский центр «Сириус» сообщил о проведении Гран-при России в 2022 году в Петербурге
Авто / Формула-1 0

Учебный центр «Сириус», расположенный недалеко от Олимпийского парка в Сочи, сообщил, что в следующем сезоне Гран-при России пройдёт в Санкт-Петербурге. Соответствующая информация появилась в комментариях к одной из записей аккаунта.

Один из пользователей в комментариях спросил об установленных заборах на время проведения Гран-при России и поинтересовался проведением гонки.

«Формула-1 пройдёт в «Сириусе» 23-26 сентября. А в следующем году мероприятие состоится в Санкт-Петербурге. А в следующем году вновь вернётся в Сириус», — ответил «инстаграм» центра.

Примечательно, что в комментариях написал и Алексей Титов, глава компании-промоутера Гран-при «Росгонки». Он переспросил, точно ли всё будет так.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021