Сочинский центр «Сириус» сообщил о проведении Гран-при России в 2022 году в Петербурге
Учебный центр «Сириус», расположенный недалеко от Олимпийского парка в Сочи, сообщил, что в следующем сезоне Гран-при России пройдёт в Санкт-Петербурге. Соответствующая информация появилась в комментариях к одной из записей аккаунта.
Один из пользователей в комментариях спросил об установленных заборах на время проведения Гран-при России и поинтересовался проведением гонки.
«Формула-1 пройдёт в «Сириусе» 23-26 сентября. А в следующем году мероприятие состоится в Санкт-Петербурге. А в следующем году вновь вернётся в Сириус», — ответил «инстаграм» центра.
Примечательно, что в комментариях написал и Алексей Титов, глава компании-промоутера Гран-при «Росгонки». Он переспросил, точно ли всё будет так.
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