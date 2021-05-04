Сочинский центр «Сириус» сообщил о проведении Гран-при России в 2022 году в Петербурге

Учебный центр «Сириус», расположенный недалеко от Олимпийского парка в Сочи, сообщил, что в следующем сезоне Гран-при России пройдёт в Санкт-Петербурге. Соответствующая информация появилась в комментариях к одной из записей аккаунта.

Один из пользователей в комментариях спросил об установленных заборах на время проведения Гран-при России и поинтересовался проведением гонки.

«Формула-1 пройдёт в «Сириусе» 23-26 сентября. А в следующем году мероприятие состоится в Санкт-Петербурге. А в следующем году вновь вернётся в Сириус», — ответил «инстаграм» центра.

Примечательно, что в комментариях написал и Алексей Титов, глава компании-промоутера Гран-при «Росгонки». Он переспросил, точно ли всё будет так.