Сироткин: со стороны кажется, что Боттасу не хватает уверенности в себе
Бывший пилот Формулы-1 Сергей Сироткин поделился мнением о причинах неудач гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса. Финский пилот, обладая мощным болидом, никак не может вмешаться в борьбу за чемпионский титул.
«Мне сложно сказать, в чём заключается причина. Гонщик подходит к каждому старту с одинаковым настроем. Неважно, с кем приходится бороться. Но, если говорить, глядя на всё со стороны, кажется, что ему не хватает уверенности в себе. Такой вывод следует, если сравнить Боттаса с Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном.
Возможно, Боттас слишком осторожен. У него нет этого смелого подхода. Он действует консервативно», — цитирует Сироткина Formule1.
Боттас в нынешнем сезоне пока не поднимался выше третье место.
«Досадная ситуация». Вольф рассказал о технических проблемах на болиде Боттаса
Рекомендуем вам
- 4 мая 2021
-
11:39
-
11:02
-
10:25
-
09:51
- 3 мая 2021
-
23:59
-
22:53
-
21:49
-
20:30
-
18:51
-
17:50
-
17:24
-
16:46
-
15:43
-
15:33
-
15:26
-
14:00
-
12:53
-
12:28
-
11:25
-
10:55
-
10:24
-
09:43
-
09:26
-
01:42
-
00:50
-
00:22
- 2 мая 2021
-
23:45
-
23:19
-
22:58
-
22:37
-
22:22
-
21:50
-
21:47
-
21:46
-
21:38
Партнерский контент
Рекомендуем вам