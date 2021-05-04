Сироткин: со стороны кажется, что Боттасу не хватает уверенности в себе

Бывший пилот Формулы-1 Сергей Сироткин поделился мнением о причинах неудач гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса. Финский пилот, обладая мощным болидом, никак не может вмешаться в борьбу за чемпионский титул.

«Мне сложно сказать, в чём заключается причина. Гонщик подходит к каждому старту с одинаковым настроем. Неважно, с кем приходится бороться. Но, если говорить, глядя на всё со стороны, кажется, что ему не хватает уверенности в себе. Такой вывод следует, если сравнить Боттаса с Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном.

Возможно, Боттас слишком осторожен. У него нет этого смелого подхода. Он действует консервативно», — цитирует Сироткина Formule1.

Боттас в нынешнем сезоне пока не поднимался выше третье место.