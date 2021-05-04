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Коллес: «Астон Мартин» взял Феттеля для того, чтобы на его фоне Стролл выглядел лучше

Коллес: «Астон Мартин» взял Феттеля для того, чтобы на его фоне Стролл выглядел лучше
Авто / Формула-1 0

Бывший руководитель «Спайкера» и «Хиспании» Колин Коллес поделился мнением о ситуации пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля. Он в межсезонье перешёл в «Астон Мартин» из «Феррари», но пока новый сезон для него складывается неудачно.

«Феттеля наняли лишь для того, чтобы на его фоне Лэнс Стролл выглядел лучше. Лоуренс Стролл хочет, чтобы его сын стал чемпионом мира», — цитирует Коллеса GrandPX со ссылкой на Kolner Express.

Четырёхкратный чемпион мира не набрал ни одного очка в составе своей новой команды «Астон Мартин» и стабильно уступает своему напарнику Лэнсу Строллу. При этом руководитель «Астон Мартин» Оттмар Зафнауэр уже призывал запастись терпением и дать Феттелю привыкнуть к болиду в новой команде.

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