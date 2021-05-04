Хорнер отреагировал на слухи об уходе Боттаса из «Мерседеса» посреди сезона

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признал, что будет удивлён, если «Мерседес» решит расстаться с пилотом Валттери Боттасом посреди сезона. Ранее Daily Mail сообщил, что «Мерседес» может заменить Боттаса на Джорджа Расселла, который выступает за «Уильямс».

«Валттери уже показал, что может хорошо пилотировать болид, может быть очень быстрым. Обстоятельства всегда будут, посмотрим, как всё сложится. Но Боттас в течение последних сезонов проделал отличную работу в «Мерседесе». Я буду удивлён, если они решат заменить Валттери на Джорджа прямо по ходу сезона», — цитирует Хорнера Independent.

Боттас выступает за «Мерседес» уже пять сезонов, но ему пока так и не удалось навязать конкуренцию своему напарнику Льюису Хэмилтону.