Вольф пообещал, что «Мерседес» извлечёт урок из ошибки с быстрым кругом Боттаса

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф призвал команду сделать выводы из ситуации с быстрейшим кругом пилота команды Валттери Боттаса на Гран-при Португалии. Во время гонки после 63 кругов «Мерседес» отдал Боттасу инструкции, чтобы он попытался набрать балл за самый быстрый круг. Боттас сделал быстрый круг на 65-м круге. Но гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен на заключительном круге превзошёл его результат. К счастью для «Мерседеса», результат Макса был аннулирован из-за выезда пилота за пределы трассы. В итоге финн получил свой балл.
«У нас там получился глупый момент. Нужно было пытаться набрать очко на следующем круге. Но мы изучим этот опыт, двигаемся дальше», — цитирует Вольфа GPFans.
Технический директор «Мерседеса» Эндрю Шовлин признал, что команда проанализирует случившееся, чтобы в будущем ошибка не повторилась.
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