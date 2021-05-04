Виллаш-Боаш дебютирует в чемпионате мира по ралли WRC

Известный португальский футбольный тренер Андре Виллаш-Боаш, в прошлом возглавлявший «Зенит», а также работавший с «Порту», «Челси» и «Тоттенхэмом», дебютирует в чемпионате мира по ралли WRC, сообщает BBC. Виллаш-Боаш выступит на домашнем для себя Ралли Португалии. Андре попробует силы в младшей категории WRC3 и поедет за рулём «Ситроена». Ралли Португалии пройдёт с 20 по 23 мая.

Отметим, что это будет не первый опыт специалиста в серьёзных гонках. В 2018 году он испытал себя на ралли-марафоне «Дакар», но его экипаж снялся после четвёртого этапа многодневки.

Напомним, что Виллаш-Боаш в последние месяцы остаётся без работы. В ходе нынешнего сезона он со скандалом лишился поста главного тренера в «Марселе».