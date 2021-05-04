«Ему стоит вернуться в Формулу-2». Эксперт критически высказался о Мазепине

Нидерландский обозреватель Кис ван де Гринт критически высказался в адрес новобранца Формулы-1 пилота «Хааса» Никиты Мазепина. По его словам, если россиянин не сумеет выйти на определённый уровень, ему стоило бы вернуться в Формулу-2.

«На минувшей неделе мы говорили о Суперлиге и рассуждали о том, что понижение в классе должно существовать. Думаю, что такому пилоту, как Мазепин, пора продемонстрировать несколько достойных кругов, в противном случае ему также стоит вернуться в Формулу-2», — приводит слова ван де Гринта GPblog.

После трёх этапов чемпионата мира Мазепин не набрал ни одного очка. В первой гонке сезона он сошёл с дистанции на первом круге. В двух других гонках он замыкал пелотон и стабильно уступал напарнику по команде Мику Шумахеру.