Ферстаппен: второе место в Португалии было максимумом для «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о Гран-при Португалии. По словам нидерландца, его второе итоговое место было максимально возможным для австрийской команды в минувший уик-энд.
«Озираясь на Гран-при Португалии, должен сказать, что второе место после таких нескольких сложных дней было нашим абсолютным максимумом. Это будет длинный сезон. Мы станем сражаться до самого конца», — написал Ферстаппен на своей странице в «Твиттере».
Соответствующий пост доступен на странице нидерландского пилота на его странице в социальной сети.
Напомним, на Гран-при Португалии Макс Ферстаппен финишировал на втором месте. Победу в гонке одержал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, благодаря этому британец нарастил отрыв от Ферстаппена до восьми очков.
- 4 мая 2021
-
23:08
-
22:31
-
21:55
-
20:52
-
19:59
-
18:59
-
17:59
-
16:52
-
16:40
-
15:25
-
14:16
-
13:39
-
12:52
-
11:39
-
11:02
-
10:25
-
09:51
- 3 мая 2021
-
23:59
-
22:53
-
21:49
-
20:30
-
18:51
-
17:50
-
17:24
-
16:46
-
15:43
-
15:33
-
15:26
-
14:00
-
12:53
-
12:28
-
11:25
-
10:55
-
10:24
-
09:43