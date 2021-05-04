Ферстаппен: второе место в Португалии было максимумом для «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о Гран-при Португалии. По словам нидерландца, его второе итоговое место было максимально возможным для австрийской команды в минувший уик-энд.

«Озираясь на Гран-при Португалии, должен сказать, что второе место после таких нескольких сложных дней было нашим абсолютным максимумом. Это будет длинный сезон. Мы станем сражаться до самого конца», — написал Ферстаппен на своей странице в «Твиттере».

Соответствующий пост доступен на странице нидерландского пилота на его странице в социальной сети.

Напомним, на Гран-при Португалии Макс Ферстаппен финишировал на втором месте. Победу в гонке одержал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, благодаря этому британец нарастил отрыв от Ферстаппена до восьми очков.