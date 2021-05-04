Попов: что творится с Боттасом? Мы не понимаем

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов подвёл итоги Гран-при Португалии, отметив, что пилот «Мерседеса» Валттери Боттас в очередной раз показал невыразительное выступление.

«Что творится с Боттасом? Мы не понимаем. То ли это проблема с техникой, то ли это действительно психологические проблемы. Как бы то ни было, гонка снова провалена. Единственное, он взял подиум. Но согласитесь, здесь было не так много вариантов, кто мог быть на подиуме. Да, Валттери взял быстрейший круг, но потому, что лучший круг списали у Макса Ферстаппена.

Конечно, тот выехал в 14-м повороте, но тут можно понять доктора Марко, всё действительно идёт в одну сторону», — сказал Попов в подкасте «Гаснут огни» на своём канале в YouTube.