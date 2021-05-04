Ральф Шумахер: нет смысла менять Боттаса. Хэмилтон не обрадуется приходу Расселла

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что руководству «Мерседеса» не стоит увольнять Валттери Боттаса в ходе сезона. По словам немца, перестановки в составе в разгар чемпионата внесут лишь суматоху.
«Менять Боттаса в ходе сезона нет смысла. Конечно, Валттери не так силён, как Хэмилтон, таких как Льюис мало. Но после Имолы Боттас прибавил, в конце концов, в Португалии он завоевал поул. Ещё слишком рано, чтобы делать какие-то выводы по нынешнему сезону. К тому же замены в ходе сезона скорее привносят сумятицу, чем помогают команде. Наверное, Хэмилтон тоже не обрадуется, увидев в качестве напарника Расселла», — приводит слова Ральфа Шумахера F1-Insider.
Ранее в СМИ появилась информация, что Боттас потеряет место в «Мерседесе» уже в ходе сезона, а его место в команде займёт Джордж Расселл.
- 4 мая 2021
-
23:08
-
22:31
-
21:55
-
20:52
-
19:59
-
18:59
-
17:59
-
16:52
-
16:40
-
15:25
-
14:16
-
13:39
-
12:52
-
11:39
-
11:02
-
10:25
-
09:51
- 3 мая 2021
-
23:59
-
22:53
-
21:49
-
20:30
-
18:51
-
17:50
-
17:24
-
16:46
-
15:43
-
15:33
-
15:26
-
14:00
-
12:53
-
12:28
-
11:25
-
10:55
-
10:24
-
09:43