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Ральф Шумахер: нет смысла менять Боттаса. Хэмилтон не обрадуется приходу Расселла

Ральф Шумахер: нет смысла менять Боттаса. Хэмилтон не обрадуется приходу Расселла
Авто / Формула-1 0
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что руководству «Мерседеса» не стоит увольнять Валттери Боттаса в ходе сезона. По словам немца, перестановки в составе в разгар чемпионата внесут лишь суматоху.

«Менять Боттаса в ходе сезона нет смысла. Конечно, Валттери не так силён, как Хэмилтон, таких как Льюис мало. Но после Имолы Боттас прибавил, в конце концов, в Португалии он завоевал поул. Ещё слишком рано, чтобы делать какие-то выводы по нынешнему сезону. К тому же замены в ходе сезона скорее привносят сумятицу, чем помогают команде. Наверное, Хэмилтон тоже не обрадуется, увидев в качестве напарника Расселла», — приводит слова Ральфа Шумахера F1-Insider.

Ранее в СМИ появилась информация, что Боттас потеряет место в «Мерседесе» уже в ходе сезона, а его место в команде займёт Джордж Расселл.

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