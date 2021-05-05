Грожан вернётся за руль болида Ф-1 и проведёт тесты с «Мерседесом» на Гран-при Франции

Гонщик Ромен Грожан вернётся за руль болида Формулы-1 в конце июня на Гран-при Франции, где проведёт специальные тесты с «Мерседесом», сообщает пресс-служба команды.

Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 Грожан попал в серьёзную аварию на Гран-при Бахрейна, после чего долго восстанавливался и залечивал ожоги рук. После этого Грожан не возвращался за руль автомобиля Ф-1, но хотел попрощаться с чемпионатом.

Грожан выступит за «Мерседес» на специальных демонстрационных заездах в ходе этапа, а уже по окончании Гран-при проведёт полноценные тесты с командой за рулём болида W10.

«Я очень рад вернуться за руль болида Формулы-1! Это будет особенный момент для меня, а сесть за руль чемпионского автомобиля «Мерседеса» будет уникальным опытом.



Я очень благодарен «Мерседесу» и Тото Вольфу за предоставленную возможность. Впервые я услышал об этом, находясь на больничной койке в Бахрейне, когда Тото выступал перед журналистами и сделал такое предложение. Прочитав об этом, я очень обрадовался», — прокомментировал Грожан.