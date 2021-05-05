Сайнс: Хэмилтон впечатляет больше всех в нынешнем сезоне

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о выступлении гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в нынешнем сезоне.

«Если честно, я был удивлён тем, как легко Хэмилтон прошёл Макса Ферстаппена и Валттери Боттаса в Португалии. Чтобы так обгонять, нужно либо быть намного быстрее, либо делать что-то особенное. Поэтому я думаю, что он находится на очень-очень высоком уровне. «Мерседес» сейчас не быстрее «Ред Булл», поэтому то, что он такой быстрый, просто удивительно.



Кто впечатляет больше всех в этом сезоне? Я не думал об этом и не анализировал, но если я должен назвать кого-то, кто сейчас особенно хорошо выступает, то это Хэмилтон», — приводит слова Сайнса GrandPX.news со ссылкой на El Mundo Deportivo.