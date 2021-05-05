Макс Ферстаппен вспомнил свою первую победу в Формуле-1, добытую в Барселоне

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вспомнил свою первую победу в Формуле-1 в преддверии Гран-при Испании.

«С Барселоной у меня всегда будут связаны особые воспоминания. Первая победа в Формуле-1 — это очень волнующее событие, особенно когда она становится шоком для всех, ведь это был мой дебют в команде. Я нечасто бываю эмоциональным, но в тот день был близок к тому, чтобы заплакать, как и мой отец. В голове мелькали воспоминания о том, как я попал в Формулу-1. Это было тяжело. Когда ты побеждаешь, люди думают, что это довольно легко, но для этого нужно упорно трудиться. Как и все молодые гонщики, мы проводили много времени вдали от дома, колесили по Европе и работали изо всех сил. Конечно, мне очень помог мой отец, который отлично меня подготовил. Не было никакой гарантии, что я попаду в Формулу-1, но мы всей семьёй всегда стремились к этому. Внезапно после победы всё это промелькнуло в голове, и это был невероятный день. Много раз говорил, что моя первая победа была для всех шоком, так что этот день я никогда не забуду», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.