Формула-1 может провести гонки на трассах «Нюрбургринг» и «Муджелло» в нынешнем сезоне

Руководство Формулы-1 рассматривает возможность внесения изменений в календарь чемпионата на нынешний сезон. Изменения могут быть внесены, если в них появится необходимость, сообщает итальянская версия сайта Motorsport.
По данным источника, в Формуле-1 опасаются, что не смогут провести некоторые гонки после летнего перерыва. Предполагается, что с проведением Гран-при в Европе проблем не возникнет. Но есть сомнения в том, что удастся провести гонки в Азии и Америке. В частности, организаторы опасаются за гонки в Японии и Сингапуре, где действуют строгие коронавирусные ограничения. Проблемы могут возникнуть и с проведением Гран-при Бразилии и Мексики. В связи с этим в США может состояться дополнительный этап, он пройдёт на трассе в Индианаполисе.
В качестве замены для азиатских этапов рассматриваются трассы «Нюрбургринг» и «Муджелло».
Не исключается, что организаторам придётся отказаться от проведения Гран-при Австралии. В этом случае дополнительная гонка может пройти в Бахрейне.
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