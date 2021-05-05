Источник: Стролл собирается надавить на ФИА с помощью Вольфа

«Астон Мартин» не намеревается отказываться от планов судебного разрешения проблемы с введением новых правил, сообщает Auto Motor und Sport. Ранее руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр намекнул, что команда может судиться с Формулой-1 из-за внесения поправок в технический регламент.

У «Астон Мартин» возникли претензии к процедуре внесения изменений. Три команды, «Астон Мартин», «Мерседес» и «Макларен», выступили против внесения поправок. Трёх голосов было достаточно для отклонения предложения, но сыграл роль решающий голос Международной автомобильной федерации (ФИА). Он был продиктован соображениями безопасности, необходимостью снизить нагрузки на шины «Пирелли».

По данным источника, владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл общался с руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом во время Гран-при Португалии. Он попросил его оказать содействие в данном вопросе. Если Вольф встанет на сторону Стролла, то бизнесмен сможет оказать давление на ФИА.