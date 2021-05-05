В Формуле-Е изменили регламент после скандальной гонки в Валенсии

Руководство Формулы-Е изменило правила расхода энергии. Внесение изменений в правила произошло после субботней гонки в Валенсии (Испания) на предыдущем этапе серии.
В чемпионате действует правило, согласно которому после периодов машины безопасности, включая виртуальные, гоночная дирекция может изменить количество доступной пилоту энергии. В Валенсии из-за этого правила произошла неприятная ситуация. Из-за пауз и дождя некоторые команды и пилоты, включая Антониу Феликса да Кошту, который лидировал в гонке, ошиблись с расчётами оставшейся дистанции. Многие из-за этого остановились прямо на трассе, некоторые с трудом на низкой скорости добрались до финиша.
Теперь гоночная дирекция не может уменьшать количество доступной энергии за пять минут и за один круг до финиша. Цель изменения — недопущение повторения сценария Валенсии.
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