В Формуле-Е изменили регламент после скандальной гонки в Валенсии

Руководство Формулы-Е изменило правила расхода энергии. Внесение изменений в правила произошло после субботней гонки в Валенсии (Испания) на предыдущем этапе серии.

В чемпионате действует правило, согласно которому после периодов машины безопасности, включая виртуальные, гоночная дирекция может изменить количество доступной пилоту энергии. В Валенсии из-за этого правила произошла неприятная ситуация. Из-за пауз и дождя некоторые команды и пилоты, включая Антониу Феликса да Кошту, который лидировал в гонке, ошиблись с расчётами оставшейся дистанции. Многие из-за этого остановились прямо на трассе, некоторые с трудом на низкой скорости добрались до финиша.

Теперь гоночная дирекция не может уменьшать количество доступной энергии за пять минут и за один круг до финиша. Цель изменения — недопущение повторения сценария Валенсии.