Хаккинен рассказал, в каком случае Ферстаппен сможет победить Хэмилтона

Бывший пилот Формулы-1 Мика Хаккинен поделился мнением о борьбе гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и представителя «Ред Булл» Макса Ферстаппена. По словам Хаккинена, Ферстаппен сможет опередить Хэмилтона лишь в том случае, если прекратит допускать ошибки.

Во время Гран-при Португалии Ферстаппен лишился балла за самый быстрый круг за выезд за границы трассы. А во время Гран-при Бахрейна Ферстаппен, став лидером гонки, был вынужден вернуть позицию Хэмилтону. Пилот «Ред Булл» вновь выехал за пределы трассы.

«Расстраивает, что Ферстаппен постоянно зарабатывает наказания за выезд за пределы трассы. Он должен был стать победителем гонки в Бахрейне, завоевать поул в Португалии и набрать балл за быстрый круг.

Нельзя допускать таких мелких ошибок. Чтобы обогнать Хэмилтона, нужно быть идеальным каждый уик-энд», — написал Хаккинен на своей колонке на Unibet.