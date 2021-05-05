Хорнер: я доволен прогрессом Переса, у него всё начинает получаться

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил уверенность в том, что новичок команды Серхио Перес прогрессирует. По словам Хорнера, для мексиканца всё начинает складываться удачно. Перес завершил Гран-при Португалии на четвёртом месте, пропустив вперёд лишь гонщиков «Мерседеса» Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона, а также своего напарника Макса Ферстаппена.
«У него начинает получаться. В Португалии было очень тяжело из-за ветра, но мы видели, что всё начинает складываться для него.
Когда он был на чистом воздухе, показывал такое же время круга, как и лидеры. Также он устанавливал быстрейший круг, поэтому я думаю, что всё начинает получаться.
Я доволен прогрессом Переса. Очевидно, что с появлением опыта и со временем всё будет становиться лучше и лучше», — цитирует Хорнера GPFans.
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