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Хорнер: я доволен прогрессом Переса, у него всё начинает получаться

Хорнер: я доволен прогрессом Переса, у него всё начинает получаться
Авто / Формула-1 0
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил уверенность в том, что новичок команды Серхио Перес прогрессирует. По словам Хорнера, для мексиканца всё начинает складываться удачно. Перес завершил Гран-при Португалии на четвёртом месте, пропустив вперёд лишь гонщиков «Мерседеса» Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона, а также своего напарника Макса Ферстаппена.

«У него начинает получаться. В Португалии было очень тяжело из-за ветра, но мы видели, что всё начинает складываться для него.

Когда он был на чистом воздухе, показывал такое же время круга, как и лидеры. Также он устанавливал быстрейший круг, поэтому я думаю, что всё начинает получаться.

Я доволен прогрессом Переса. Очевидно, что с появлением опыта и со временем всё будет становиться лучше и лучше», — цитирует Хорнера GPFans.

Перес не оборонялся от Норриса, считая, что тот нарушил границы трассы
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