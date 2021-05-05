Белов отреагировал на то, что он не выступит в Формуле-3 в нынешнем сезоне

Российский пилот Михаэль Белов отреагировал на решение команды Charouz Racing не предоставить ему место боевого пилота в Формуле-3. Белов выступал за Charouz Racing во второй половине прошлого сезона. Также он принял участие в зимних тестах.

«Иногда наши планы не реализуются так, как хочется. Но в такие моменты проявляется сила духа. Однажды мой друг сказал мне: «После ночи наступает рассвет».

Я никогда не сдамся. Продолжу готовиться и с нетерпением жду, когда вновь окажусь за рулём болида. Хочу пожелать успешного сезона Charouz Racing. Спасибо всем, кто поддерживает меня. Для меня это очень важно», — написал Белов в своём «инстаграме».

Ранее пресс-служба команды сообщила, что вакантные места займут Логан Сарджент и Энцо Фиттипальди. Также за команду выступит Решад де Герус.