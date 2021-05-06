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Вольф отреагировал на слухи о замене Боттаса на Расселла по ходу нынешнего сезона

Вольф отреагировал на слухи о замене Боттаса на Расселла по ходу нынешнего сезона
Авто / Формула-1 0
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал появившиеся слухи, согласно которым команда может заменить пилота Валттери Боттаса на гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла ещё по ходу нынешнего сезона. Ранее об этом сообщило британское издание Daily Mail.

«Это глупости. Боттас очень хорош, он может обогнать любого. Он может быть быстрее Хэмилтона, как это и было в Портимане во время квалификации. Но Льюис заслуживает быть чемпионом мира из-за своей стабильности», — цитирует Вольфа GrandPX со ссылкой на газету Osterreich.

Боттас выступает за «Мерседес» уже пять сезонов, но ему пока так и не удалось навязать конкуренцию своему напарнику Льюису Хэмилтону. Британское издание ссылалось на одного из инженеров «Мерседеса», который после Гран-при Португалии якобы рассказал про слухи о судьбе Боттаса.

Источник: «Мерседес» может расстаться с Боттасом ещё до окончания сезона
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