Алонсо: я по-прежнему считаю, что могу пилотировать болид лучше, чем когда-либо

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо признался, что его ожидания от сезона не изменились после сложного старта.

«Я по-прежнему придерживаюсь такого же мнения. На мой взгляд, я могу пилотировать болид лучше, чем когда-либо раньше. Я чувствую себя хорошо.

Но это не значит, что у меня не может быть сложностей при возвращении в Формулу-1. Пока у меня был лишь один гоночный уик-энд, когда мне было некомфортно — в «Имоле».

Проблема в Формуле-1 заключается в том, что здесь очень много СМИ, журналисты пишут что-то постоянно.

Если бы перерыв между гонками был меньше, было бы не так много разговоров. Но в целом я обо всём этом не беспокоюсь. Мы поговорим обо всём по окончании сезона. Если всё пойдёт не так хорошо, как я ожидал, тогда можно будет обсуждать эту тему», — цитирует Алонсо Motorsport.