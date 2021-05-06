Алонсо: я по-прежнему считаю, что могу пилотировать болид лучше, чем когда-либо

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо признался, что его ожидания от сезона не изменились после сложного старта.
«Я по-прежнему придерживаюсь такого же мнения. На мой взгляд, я могу пилотировать болид лучше, чем когда-либо раньше. Я чувствую себя хорошо.
Но это не значит, что у меня не может быть сложностей при возвращении в Формулу-1. Пока у меня был лишь один гоночный уик-энд, когда мне было некомфортно — в «Имоле».
Проблема в Формуле-1 заключается в том, что здесь очень много СМИ, журналисты пишут что-то постоянно.
Если бы перерыв между гонками был меньше, было бы не так много разговоров. Но в целом я обо всём этом не беспокоюсь. Мы поговорим обо всём по окончании сезона. Если всё пойдёт не так хорошо, как я ожидал, тогда можно будет обсуждать эту тему», — цитирует Алонсо Motorsport.
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