«Ред Булл» объявил о переходе ещё пяти бывших мотористов «Мерседеса»

Red Bull Powertrains, департамент «Ред Булл», занимающийся разработкой двигателей, сообщил о пополнении команды мотористов. Они займутся разработкой собственной силовой установки, которую будет использовать команда в будущем.

Ранее было объявлено, что новым техническим директором Red Bull Powertrains станет Бен Ходжкинсон. В его команду вошли ещё несколько специалистов. Директором по производству стал Стив Блюэтт, департамент электроники и ERS возглавил Омид Мостагими, руководителем отдела проектирования двигателя внутреннего сгорания стал Пип Клоуд. Антон Майо возглавил отдел дизайна двигателя внутреннего сгорания, а лидером группы по операциям с двигателем внутреннего сгорания стал Стив Броуди.

Также вскоре «Ред Булл» объявит имя нового главы департамента механического развития, его кандидатура уже определена.

Все перечисленные специалисты ранее работали в «Мерседесе».