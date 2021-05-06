Шварцман построил собственную трассу мечты и пригласил на этап Уилла Смита

Пилот Формулы-2 Роберт Шварцман принял участие в шуточной акции гоночной серии. Ему предложили самостоятельно сконструировать гоночную трассу.

«Выбрал бы Россию, сделал бы домашний Гран-при – нет ничего лучше, чем быть дома. Взял бы Санкт-Петербург, мой родной город. Если можно построить трассу, которая проходит вокруг моего дома, то вообще отлично. Выходишь из дома и сразу садишься за руль!

Хотелось бы, чтобы трасса проходила и по центру города, ведь он очень красивый. Там великолепные виды.

Какой была бы трасса? Сделал бы сочетание уличной и городской трассы, это было бы круто. Повороты и прямые в городе, а затем и открытые пространства, которые окружает трава и растительность.

Я бы взял «Аскари» из Монцы — очень классный поворот. Я бы также использовал шикану «Автобусная остановка» из Спа, а далее 15-й поворот в Сильверстоуне — «Стоув». Шестой и седьмой повороты из Барселоны, когда ты поднимаешься, и шпильку из Хоккенхайма. Трасса была бы очень узкой и извилистой.

Ну а теперь нам нужны быстрые повороты. Начнём с «Аррабьяты» из Муджелло — это будет просто сумасшествие. Также хотелось бы иметь на трассе тоннели, пусть и очень короткие — где-нибудь на стартовой прямой.

День или ночь? Квалификация была бы днём, примерно в полдень. А сама гонка — при закате. Проводил бы её в июне или июле. В это время в России белые ночи, полностью темно не бывает. Это было бы здорово во время гонки.

Трасса должна быть сухой. Не люблю дождь в Санкт-Петербурге, становится слишком холодно.

Кого бы пригласил из знаменитостей? Точно Уилла Смита, 100%. Если возможно, позвал бы целую группу знаменитостей», — цитирует Шварцмана пресс-служба Формулы-2.