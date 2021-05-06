Ферстаппен: давайте не говорить слово «война», когда обсуждаем конкуренцию с Хэмилтоном

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Испании. Он призвал не использовать слово «война» в отношении конкуренции с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.
«Давайте не использовать слово «война». Лучше будем говорить «конкуренция».
Что касается нарушения границ трасс, то на некоторых из них сложно оставаться в пределах. Я уже потерял из-за этого поул и быстрейший круг. Но это происходит ещё и потому, что меня не устраивает второе или третье место. Я хочу выжать максимум. Я не удовлетворюсь погоней за «Мерседесом», — цитирует Ферстаппена GPBlog.
В нынешнем сезоне Ферстаппен выиграл один Гран-при, а Хэмилтон — два. Пилотов в общем зачёте разделяют восемь очков. По мнению многих экспертов, болид «Ред Булл» позволит Ферстаппену побороться за титул.
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