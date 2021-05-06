Хэмилтон — о критике Боттаса: люди должны оставить его в покое и позволить сосредоточиться

Пилот «Мерседеса», действующий чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон высказался о критике в адрес его напарника Валттери Боттаса.
«Валттери взял поул в последней гонке. Прошло всего три этапа. Я думаю, люди должны оставить его в покое и позволить сосредоточиться на том, что он делает», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
Помимо этого, Хэмилтон высказался о возможной смене напарника: «Если честно, я не задумывался об этом. Но, учитывая, какие отношения сложились у нас с Валттери, думаю, что он замечательный напарник, как я всегда говорил. На каком-то этапе всё должно измениться. Я не смогу оставаться здесь вечно, Валттери не будет в команде вечно. Но сейчас мы снова и снова добиваемся успеха, мы делаем это на протяжении многих лет и продолжаем делать».
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