Хэмилтон — о критике Боттаса: люди должны оставить его в покое и позволить сосредоточиться

Пилот «Мерседеса», действующий чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон высказался о критике в адрес его напарника Валттери Боттаса.

«Валттери взял поул в последней гонке. Прошло всего три этапа. Я думаю, люди должны оставить его в покое и позволить сосредоточиться на том, что он делает», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

Помимо этого, Хэмилтон высказался о возможной смене напарника: «Если честно, я не задумывался об этом. Но, учитывая, какие отношения сложились у нас с Валттери, думаю, что он замечательный напарник, как я всегда говорил. На каком-то этапе всё должно измениться. Я не смогу оставаться здесь вечно, Валттери не будет в команде вечно. Но сейчас мы снова и снова добиваемся успеха, мы делаем это на протяжении многих лет и продолжаем делать».