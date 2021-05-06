Райкконен рассказал о критике со стороны сына за аварию в Португалии

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен рассказал, что обсудил своё столкновение с напарником по команде Антонио Джовинацци со своим сыном Робином, который сейчас занимается картингом. Райкконен врезался в болид напарника, потому что отвлёкся на стартовой прямой на работу с рулевым колесом, и Робин указал отцу на данную ошибку.
«Без сомнений, ситуация была далека от идеальной. Но, думаю, худшим было то, что мой сын сказал мне: «Ты всегда говоришь мне смотреть вперёд, когда я еду на карте». Так что он тоже немного меня пожурил», — приводит слова Райкконена RaceFans.
В результате столкновения с Джовинацци Райкконену пришлось сойти, потому что оторвавшееся переднее антикрыло застряло под его автомобилем и не позволяло нормально им управлять.
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