Райкконен рассказал о критике со стороны сына за аварию в Португалии

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен рассказал, что обсудил своё столкновение с напарником по команде Антонио Джовинацци со своим сыном Робином, который сейчас занимается картингом. Райкконен врезался в болид напарника, потому что отвлёкся на стартовой прямой на работу с рулевым колесом, и Робин указал отцу на данную ошибку.



«Без сомнений, ситуация была далека от идеальной. Но, думаю, худшим было то, что мой сын сказал мне: «Ты всегда говоришь мне смотреть вперёд, когда я еду на карте». Так что он тоже немного меня пожурил», — приводит слова Райкконена RaceFans.



В результате столкновения с Джовинацци Райкконену пришлось сойти, потому что оторвавшееся переднее антикрыло застряло под его автомобилем и не позволяло нормально им управлять.

В Формуле-1 показали столкновение Райкконена с Джовинацци