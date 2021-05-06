Феттель: я всё ещё очень рад быть в «Астон Мартин»

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от работы с командой, в составе которой он проводит первый сезон.

«Не секрет, что мы ожидали выступить лучше, чем сейчас. Как команда мы ещё можем расти. Есть много мелочей, которые мы могли бы улучишь. Но атмосфера в команде очень хорошая. Я по-прежнему очень рад быть в этой команде. Мы приняли нынешнюю ситуацию и упорно работаем над тем, чтобы стать лучше.



Если честно, наша машина просто недостаточно быстра. Новые правила сказались на нас больше, чем на остальных. Мы не боремся за подиумы и победы, но у нас есть амбиции. Я прогрессирую, и команда тоже. В некоторых аспектах команда работает немного иначе, чем я привык, но мы всё ещё находимся в той фазе, когда мы можем многому научиться, и я не сомневаюсь, что мы найдём путь наверх», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Астон Мартин».