Мазепин рассказал, что поможет ему поработать в Испании над проблемами с машиной

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал, насколько полезным для него окажется тот факт, что Гран-при Испании Формулы-1 пройдёт на отлично ему знакомой трассе «Каталунья» в Барселоне.
«Очень приятно находиться в месте, где ты знаешь, чего ожидать от трассы, от того, как будет дуть ветер. Думаю, этап будет интересным. В этом году у меня есть проблемы с машиной, остаётся ряд вопросов по поводу настроек и баланса, так что приятно, что в Барселоне будет возможность полностью сосредоточиться на этих вещах.
Я точно чувствую, что сумел сделать мелкие шаги вперёд в Портимане. Была возможность поработать с машиной, посмотреть, как на её поведение влияет изменение настроек на рулевом колесе», — заявил Мазепин в интервью пресс-службе Формулы-1.
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