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Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация. Онлайн-трансляция

Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация. Онлайн-трансляция
Авто / Формула-1 0

Сегодня, 8 мая, состоится квалификация четвёртого этапа сезона-2021 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Испании. Этап принимает автодром «Каталунья» в Барселоне. Начало квалификации запланировано на 16:00 по московскому времени.

После третьего этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин, являющийся четвёртым в истории россиянином, выступающим в Ф-1, пока не набрал ни одного очка и занимает 19-ю позицию.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Испании. Онлайн-трансляция квалификации

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