Цунода: результаты, которые я показал в первых трёх гонках, — это не то, чего я хотел
Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода прокомментировал своё выступление в сезоне-2021.
«Результаты, которые я показал в этих трех гонках, — это не то, чего я хотел. В начале сезона мои ожидания были более высокими. Если смотреть на это с позитивной точки зрения, то я допустил серьёзные ошибки в Португалии и в Имоле ещё в начале года, так что нужно извлекать положительные моменты и учиться на них.
Я думаю, что для моей карьеры всё идёт хорошо. Я просто должен учиться и выступать лучше в будущем. Сейчас я наслаждаюсь этой ситуацией.
Я многое узнал о машине, но мне всё ещё кажется, что я не достаточно хорошо её контролирую. Определённо, это процесс обучения, и, надеюсь, этот опыт будет очень полезен в Барселоне», — приводит слова Цуноды Racingnews365.
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