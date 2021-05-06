Перес надеется остаться в «Ред Булл» и на следующий сезон

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассчитывает, что останется в составе австрийской команды и на следующий сезон. Напомним, что контракт мексиканца с Милтон-Кинс рассчитан до конца 2021 года.

«Рассчитываю ли я остаться с «Ред Булл»? Думаю, чтобы ответить на вопрос, будем ли мы работать в будущем, нужно посмотреть, как пройдут следующие этапы. Но я надеюсь, что останусь здесь. Мне кажется, что процесс адаптации в команде идёт хорошо

Главное, что я наслаждаюсь работой с командой. Мне нравятся культура и философия «Ред Булл». Она очень отличается от всего того, с чем я сталкивался прежде. Что касается предыдущего этапа, то результат в Португалии был не самым лучшим, но с точки зрения гоночного темпа мы сделали шаг вперёд», — приводит слова Переса Nextgen-Auto.