Ферстаппен — о соблюдении границ трассы: сомневаюсь, что могу ещё что-то с этим сделать

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который из-за нарушения границ трассы на Гран-при Португалии фактически лишился поула, а затем и быстрейшего круга в гонке, высказался о проблеме. Нидерландец сомневается, что может её решить.
«Сомневаюсь, что могу сделать с этим ещё что-то. В Бахрейне возникло недопонимание между мной и командой относительно того, что позволено, а что нет. Вы можете на это смотреть по-разному. Я просто пытаюсь выжать максимум из машины в тот момент, когда мы не на одном уровне с „Мерседесом“. Конечно, могу строго следовать границам, но тогда я буду позади „Мерседеса“, что мне не нравится. Всегда пытаюсь добиться максимального результата
В Португалии я дважды нарушил границы, что стоило мне поула и быстрейшего круга. Но я не хотел бороться за второе или третье место. Мне кажется, нам нужно найти решение. Конечно, понимаю, что некоторые трассы используются и в MotoGP, у них иные бордюры, зоны безопасности. Но мне кажется, можно найти компромисс, который устроит всех. С учётом наших скоростей в поворотах нам иногда сложно вписываться в пределы трассы.
Иногда теряешься, когда в некоторых местах границы обозначен бордюром, а где-то белой линией. Думаю, мы можем улучшить эту ситуация, выставив одинаково жёсткие ограничения, когда пилот заезжал бы на бордюр или что-то в этом роде", — приводит слова Ферстаппена RaceFans.
- 6 мая 2021
-
23:41
-
22:32
-
21:46
-
20:48
-
19:59
-
19:58
-
19:49
-
18:59
-
17:50
-
16:51
-
15:53
-
15:44
-
14:18
-
13:32
-
13:05
-
12:10
-
11:39
-
10:23
-
09:56
-
00:24
- 5 мая 2021
-
22:47
-
21:40
-
20:55
-
19:54
-
18:53
-
17:25
-
16:56
-
14:50
-
13:58
-
12:58
-
11:36
-
10:40
- 4 мая 2021
-
23:08
-
22:31
-
21:55