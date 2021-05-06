Ферстаппен — о соблюдении границ трассы: сомневаюсь, что могу ещё что-то с этим сделать

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который из-за нарушения границ трассы на Гран-при Португалии фактически лишился поула, а затем и быстрейшего круга в гонке, высказался о проблеме. Нидерландец сомневается, что может её решить.

«Сомневаюсь, что могу сделать с этим ещё что-то. В Бахрейне возникло недопонимание между мной и командой относительно того, что позволено, а что нет. Вы можете на это смотреть по-разному. Я просто пытаюсь выжать максимум из машины в тот момент, когда мы не на одном уровне с „Мерседесом“. Конечно, могу строго следовать границам, но тогда я буду позади „Мерседеса“, что мне не нравится. Всегда пытаюсь добиться максимального результата

В Португалии я дважды нарушил границы, что стоило мне поула и быстрейшего круга. Но я не хотел бороться за второе или третье место. Мне кажется, нам нужно найти решение. Конечно, понимаю, что некоторые трассы используются и в MotoGP, у них иные бордюры, зоны безопасности. Но мне кажется, можно найти компромисс, который устроит всех. С учётом наших скоростей в поворотах нам иногда сложно вписываться в пределы трассы.



Иногда теряешься, когда в некоторых местах границы обозначен бордюром, а где-то белой линией. Думаю, мы можем улучшить эту ситуация, выставив одинаково жёсткие ограничения, когда пилот заезжал бы на бордюр или что-то в этом роде", — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

