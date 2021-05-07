Хэмилтон выразил недовольство решением МОК по движению Black Lives Matter

Семикратный чемпион мира Формулы-1, лидер «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отреагировал на решение МОК, который не только запретил на Олимпийских играх проводить акции, связанные с движением Black Lives Matter, но и ввёл запрет на ношение одежды с соответствующей символикой.
Британец разместил скрин новости о подобном решении МОК в «сториз» на своей странице в «Инстаграме», наложив на него дизлайк.
Напомним, Хэмилтон в мире спорта является одним из главных идеологов движения Black Lives Matter. В минувшем сезоне Формулы-1 британец всячески склонял других участников чемпионата к церемонии коленопреклонения перед стартом гонок. Льюис является известным активистом не только в области борьбы с расизмом, но также в вопросах гендерного неравенства и защиты прав ЛГБТ.
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