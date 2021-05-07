Алонсо оценил своё выступление в сезоне-2021 по десятибалльной шкале

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо ответил на вопрос о том, как оценивает своё выступление после возвращения в Формулу-1 по десятибалльной шкале.
«Может быть, пять. Минимально необходимый уровень. Думаю, что могу добиться гораздо большего, чем то, что я показывал до сих пор. В трёх гонках мы дважды попали в очки, плюс один раз пришлось сойти. В Бахрейне немного не повезло, но в других гонках мы набирали очки. Могли бы набрать больше, да, но нужно двигаться шаг за шагом. Пока адаптируемся и привыкаем к команде.
В Португалии мы неплохо выступили, машина показала хороший уровень конкурентоспособности во всех сессиях, кроме квалификации, наверное. Но в течение уик-энда она была очень сильна. Теперь, когда мы здесь, в Барселоне, нужно убедиться, что мы способны хорошо выступать на других трассах и «Альпин» развивается. Очень любопытно посмотреть, что мы сможем здесь сделать», — приводит слова Алонсо пресс-служба Формулы-1.
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