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Хэмилтон — о решении МОК по Black Lives Matter: неприятно, что людей заставляют молчать

Хэмилтон — о решении МОК по Black Lives Matter: неприятно, что людей заставляют молчать
Авто / Формула-1 0
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Семикратный чемпион мира Формулы-1, лидер «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК), который не только запретил на Олимпийских играх проводить акции, связанные с движением Black Lives Matter, но и ввёл запрет на ношение одежды с соответствующей символикой.

«Если это правда, то неприятно слышать, что людей заставят молчать под страхом наказания», — написал Хэмилтон в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Хэмилтон в мире спорта является одним из главных идеологов движения Black Lives Matter. В минувшем сезоне Формулы-1 британец всячески склонял других участников чемпионата к церемонии коленопреклонения перед стартом гонок. Льюис является известным активистом не только в области борьбы с расизмом, но также в вопросах гендерного неравенства и защиты прав ЛГБТ.

Хэмилтон выразил недовольство решением МОК по движению Black Lives Matter
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