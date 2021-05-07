Марко: похоже, по отношению к «Ред Булл» правила применяются наиболее жёстко

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что в команде обсудили с Максом Ферстаппеном проблему несоблюдения пределов трассы, из-за которой он уже упустил победу на Гран-при Бахрейна, а также поул-позишен и быстрейший круг в Португалии.



«Мы поговорили с Максом, призвав его уважать границы трассы — даже если они являются нонсенсом. По нам границы трассы били сильнее всего в этом сезоне. Похоже, по отношению к «Ред Булл» правила применяются наиболее жёстко.



Думаю, так было в Портимане в случае с 14-м поворотом, когда Ферстаппен потерял быстрейший круг. Он выехал широко, но там было пространство, так почему пилоту не позволено его использовать? По факту трасса должна удостовериться, что если пилоты выезжают за пределы, то незамедлительно страдают из-за собственной ошибки — например, благодаря гравийной зоне вылета или траве», — приводит слова Марко Racingnews365 со ссылкой на RTL.