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Боттас — лучший в первой свободной практике на Гран-при Испании, Мазепин — последний

Боттас — лучший в первой свободной практике на Гран-при Испании, Мазепин — последний
Авто / Формула-1 0
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучший результат в первой сборной практике на Гран-при Испании.

Его напарник Льюис Хэмилтон показал третье время, в тройку лучших вошёл также гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин стал последним, уступив лидеру почти 3,5 секунды.

Формула-1. Гран-при Испании. Первая свободная практика

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1:18.504
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.033
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.123
4. Ландо Норрис («Макларен») +0.440
5. Шарль Леклер («Феррари») +0.492
6. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0.516
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0.558
8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0.730
9. Серхио Перес («Ред Булл») +0.845
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.925
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.165
12. Эстебан Окон («Альпин») +1.177
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1.190
14. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.228
15. Фернандо Алонсо («Альпин») +1.446
16. Николас Латифи («Уильямс») +1.766
17. Рой Ниссани («Уильямс») +2.196
18. Мик Шумахер («Хаас») +2.262
19. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +3.383
20. Никита Мазепин («Хаас») +3.472

Формула-1 2021. Этап 4, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Свободная практика 1
07 мая 2021, пятница. 12:30 МСК
Окончено
1
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
1:18.504
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.033
3
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+0.123
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