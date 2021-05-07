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Боттас — лучший в первой свободной практике на Гран-при Испании, Мазепин — последний

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучший результат в первой сборной практике на Гран-при Испании.

Его напарник Льюис Хэмилтон показал третье время, в тройку лучших вошёл также гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин стал последним, уступив лидеру почти 3,5 секунды.

Формула-1. Гран-при Испании. Первая свободная практика

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1:18.504

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.033

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.123

4. Ландо Норрис («Макларен») +0.440

5. Шарль Леклер («Феррари») +0.492

6. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0.516

7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0.558

8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0.730

9. Серхио Перес («Ред Булл») +0.845

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.925

11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.165

12. Эстебан Окон («Альпин») +1.177

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1.190

14. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.228

15. Фернандо Алонсо («Альпин») +1.446

16. Николас Латифи («Уильямс») +1.766

17. Рой Ниссани («Уильямс») +2.196

18. Мик Шумахер («Хаас») +2.262

19. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +3.383

20. Никита Мазепин («Хаас») +3.472