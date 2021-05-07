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Хаугер завоевал поул в квалификации Формулы-3 в Барселоне, Смоляр — 11-й

Хаугер завоевал поул в квалификации Формулы-3 в Барселоне, Смоляр — 11-й
Авто / Формула-2 / Младшие серии 0
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Участник молодёжной программы «Ред Булл» Деннис Хаугер завоевал поул-позишен по итогам квалификации первого этапа сезона-2021 Формулы-1 в Барселоне. Хаугер всего на шесть тысячных секунды опередил Джека Дуэна.

Российский гонщик Александр Смоляр, входящий в программу SMP Racing, показал 11-й результат. Согласно регламенту Формулы-3, в первой гонке уик-энда россиянин будет стартовать со второй позиции, так как в ней «перевернут» места двенадцати быстрейших пилотов.

Формула-3. Барселона. Квалификация

1. Д. Хаугер — 1:32.904
2. Д. Дуэн — 1:32.910
3. В. Мартинс — 1:32.965
4. М. Наннини — 1:33.113
5. Ф. Вести — 1:33.173
6. О. Колдуэлл — 1:33.184
7. К. Новалак — 1:33.225
8. Л. Сарджент — 1:33.263
9. Д. Шумахер — 1:33.274
10. К. Коллет — 1:33.305
11. А. Смоляр — 1:33.355
12. Д. Эдгар — 1:33.370
13. Х.М. Корреа — 1:33.459.

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