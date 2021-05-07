«Заплатили высокую цену». Кубица прокомментировал вылет на тренировке Гран-при Испании

Резервный гонщик «Альфа Ромео» Роберт Кубица прокомментировал собственную ошибку в первой практике Гран-при Испании, из-за которой сессия была прервана красными флагами.
«Было приятно вернуться за руль машины в официальной сессии, и мне жаль, что я закончил сессию именно так. Это была очень маленькая ошибка, но мы заплатили за неё высокую цену. Я неверно оценил уровень сцепления на своей первой попытке на мягких шинах, меня развернуло в середине поворота, и я застрял в гравийной ловушке.
И всё же было хорошо вновь почувствовать машину, особенно перед тестами на следующей неделе. Я с нетерпением жду возможности попробовать новые 18-дюймовые колёса и помочь команде сделать этот важный шаг. Это будет интересная сессия!» — приводит слова Кубицы пресс-служба «Альфа Ромео».
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.
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