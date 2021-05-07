Мазепин: начинаю уик-энд с трёх шагов назад

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал, как для него прошли пятничные свободные заезды в рамках Гран-при Испании Формулы-1.
«Думаю, трасса становилась лучше в течение сессий, особенно новый десятый поворот, где новый асфальт очень тёмный, на нём оставались пыль и масло. По мере прохождения кругов на нём появлялось всё больше резины. Это только пятница, и завтра нас ждёт ещё одна тренировка. Я всегда чему-то учусь, когда участвую в тренировках.
Мой уик-энд начинается с трёх шагов назад по сравнению с тем, где я привык находиться, управляя другими машинами, а затем постепенно делаю шаги вперёд. Если в итоге я оказываюсь на шаг впереди по сравнению с тем, где начинал, то считаю такой день хорошим для меня — и сегодняшний не стал исключением», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».
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