Штайнер прокомментировал вылет Мазепина на первой тренировке в Испании

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Испании Формулы-1.



«Первая тренировка была довольно непростой, когда оба пилота начинали работу на жёстких шинах. Очевидно, что Никите пришлось сложнее, ведь его развернуло. На шинах С1 всегда очень низкое сцепление, что не придало ему уверенности для дальнейшей работы. Пилотам пришлось перестроиться после перехода на более мягкие шины С3.



Я бы сказал, что мы добились прогресса во второй практике — для себя, не обязательно для протоколов, вы и сами можете это понять. Мы добились прогресса. Думаю, мы постепенно приближаемся к нужному уровню. И это было возможно только потому, что мы проехали сегодня более ста кругов без серьёзных проблем. Нам нужно продолжать работать, и, надеюсь, в третьей практике мы немного отыграем и будем готовы к квалификации. Сейчас я бы не сказал, что мы к ней готовы, но каждый будет упорно работать, чтобы этого добиться», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».