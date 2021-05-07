Вольф назвал единственное условие, при котором Боттас не проведёт за «Мерседес» весь сезон

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заверил, что Валттери Боттас точно проведёт весь нынешний сезон Формулы-1 в составе немецкой команды. Ранее в британских СМИ появились слухи, что финна может досрочно сменить Джордж Расселл.
«Это абсолютно точно. Ну, если он не заболеет и не сможет сесть за руль. В противном случае он останется за рулём этой машины. Я не вижу причин для изменений. Это вот парни по соседству с нами любят играть в музыкальную игру со стульями. Так что не ожидается никаких изменений.
Если вы несчастливы со своей женой и начинаете искать других девушек, это не улучшит ваших отношений. Я стараюсь работать над отношениями с моим пилотом и добиваться наилучшего результата для него, прежде чем я начинаю флиртовать с кем-то другим», — приводит слова Вольфа Sky Sports.
- 7 мая 2021
-
21:02
-
20:39
-
20:33
-
20:25
-
20:08
-
19:59
-
19:42
-
19:35
-
19:19
-
18:30
-
17:05
-
15:58
-
15:39
-
15:32
-
14:52
-
13:47
-
12:49
-
12:38
-
11:48
-
10:39
-
09:48
-
09:00
-
00:24
- 6 мая 2021
-
23:41
-
22:32
-
21:46
-
20:48
-
19:59
-
19:58
-
19:49
-
18:59
-
17:50
-
16:51
-
15:53
-
15:44