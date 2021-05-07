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Вольф назвал единственное условие, при котором Боттас не проведёт за «Мерседес» весь сезон

Вольф назвал единственное условие, при котором Боттас не проведёт за «Мерседес» весь сезон
Авто / Формула-1 0
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заверил, что Валттери Боттас точно проведёт весь нынешний сезон Формулы-1 в составе немецкой команды. Ранее в британских СМИ появились слухи, что финна может досрочно сменить Джордж Расселл.

«Это абсолютно точно. Ну, если он не заболеет и не сможет сесть за руль. В противном случае он останется за рулём этой машины. Я не вижу причин для изменений. Это вот парни по соседству с нами любят играть в музыкальную игру со стульями. Так что не ожидается никаких изменений.

Если вы несчастливы со своей женой и начинаете искать других девушек, это не улучшит ваших отношений. Я стараюсь работать над отношениями с моим пилотом и добиваться наилучшего результата для него, прежде чем я начинаю флиртовать с кем-то другим», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

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